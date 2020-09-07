Белорусский оппозиционер сообщил, что власти поставили ему ультиматум

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии и экс-министр культуры Александр Латушко заявил, что власти республики поставили перед ним ультиматум, передает ТАСС.

По словам оппозиционера, Минск пригрозил ему уголовным преследованием, если он вернется в страну.

Тем не менее, Латушко надеется, что сможет в ближайшее время вернуться в Белоруссию.

«Для этого будут созданы международно-правовые и внутриполитические условия», — сказал оппозиционер.

Латушко покинул республику 2 сентября, чтобы принять участие в экономической конференции в Польше.

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