Белорусский оппозиционер сообщил, что власти поставили ему ультиматум
Член Координационного совета оппозиции Белоруссии и экс-министр культуры Александр Латушко заявил, что власти республики поставили перед ним ультиматум, передает ТАСС.
По словам оппозиционера, Минск пригрозил ему уголовным преследованием, если он вернется в страну.
Тем не менее, Латушко надеется, что сможет в ближайшее время вернуться в Белоруссию.
«Для этого будут созданы международно-правовые и внутриполитические условия», — сказал оппозиционер.
Латушко покинул республику 2 сентября, чтобы принять участие в экономической конференции в Польше.
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