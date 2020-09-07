Мишустин призвал не бояться совершать ошибки

Премьер-министр России Михаил Мишустин уверен, что ошибки нужно признавать и исправлять, а не бояться их, передает РИА «Новости».

По его словам, каждый имеет право на ошибку, однако необходимо сделать все возможное, чтобы не совершить ее повторно.

Он отметил, что умение просчитывать последствия своих действия для окружающих является обязательным навыком для госслужащих, и не только.

Премьер обратил внимание на то, что при работе в госорганах никто не обещает, что будет легко, но точно будет интересно. И для такой службы необходимы честность, профессионализм, широкий кругозор и знания, инициативность, способность выходить за рамки привычных схем, а также цифровая компетентность.

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