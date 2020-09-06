Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за гибели украинского военного в Донбассе.

По словам Кулебы, один украинский военный погиб, второй получил ранения в результате провокации незаконный вооруженных формирований в «серой зоне».

«Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать значительные препятствия для процесса мирного урегулирования», – написал министр на своей странице в Facebook.

Беседа с Лавровым была инициирована с целью обсудить ситуацию и пути выхода из нее, отметил Кулеба.

С 27 июля на линии разграничения в Донбассе вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Договоренности о нем были достигнуты в ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Огонь на линии разграничения: ДНР уничтожит сооружения ВСУ

— Контактная группа пришла к новым договоренностям по Донбассу

— Киев созывает Контактную группу из-за угрозы ДНР уничтожить сооружения ВСУ