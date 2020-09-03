Вучич подтвердил отказ сербской делегации от признания Косово
Президент Сербии Александр Вучич подтвердил сообщения, что сербская делегация отказалась признавать независимость Косово на переговорах в Вашингтоне, сообщает ТАСС.
«Нам предложили документ, который мы не видели и который нельзя разглашать. Этот документ был очень тяжелым для нас. Мы сказали, что такой документ для нас неприемлем», — заявил Вучич.
Ранее премьер-министр частично признанной республики Косово Авдулах Хоти заявил, что не намерен обсуждать на переговорах в Вашингтоне иных тем, кроме признания независимости от Сербии.
Переговоры между Косово и Белградом в Вашингтоне начались 3 сентября. На встрече не планировалось обсуждение политических вопросов, предметом диалога называлось экономическое взаимодействие.
Вашингтон, в свою очередь, надеется в ходе данной встречи добиться мирного урегулирования многолетнего спора, который вызвал интервенцию США в регионе.
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