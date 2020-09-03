Депутат Думы Вадим Белоусов предстанет перед судом за взятку в 3 млрд рублей

Депутата Государственной думы Вадим Белоусов и бывший главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргарита Бутакова предстанут перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Соответствующая информация размещена на сайте Следственного комитета РФ.

Согласно следствию, в период с 2010 по 2014 годы депутат и его сообщница совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими обвиняемыми в Москве и Челябинске взяли от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за оказание общего покровительства на общую сумму более 3 млрд рублей.

Расследование в отношении Белоусов и Бутаковой завершено, в ближайшее время дело с обвинительным заключением будет направлено в суд.

Скрывшийся от следствия экс-глава Челябинской области Юревич объявлен в международный розыск.

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