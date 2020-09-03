Шойгу рассказал о своей мечте построить город в Сибири

Министр обороны России Сергей Шойгу признался, что мечтает построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что в регионе добывается больше половины меди страны, 75% никеля, около 90% платины, а также там много леса и угля.

По его словам, в будущем природные ископаемые будут более востребованы, чем нефть, поэтому в Сибири необходимо построить центр, который бы «двигал большую науку».

«Это... относится к будущему нашей страны. Такой, знаете, город инноваций, передовой науки и технологий. И место есть замечательное — Минусинская котловина», — сказал глава Минобороны.

Он отметил, что в 2019 году об этом говорил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

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