Кабмин выделил дополнительные средства на помощь жителям Курской области

Кабмин России выделил еще порядка 1,3 млрд рублей на помощь пострадавшим курянам
Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

Правительство России выделило еще более 1 млрд рублей на компенсацию расходов за аренду жилья семьям в Курской области, которые вынужденно покинули свои дома. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Почти 1,3 миллиардов рублей будет направлено Курской области на компенсацию расходов за наем жилья семьям, которые вынужденно покинули свои дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут направлены из резервного фонда правительства. Выплата компенсаций рассчитана на период с января по март 2026 года и коснется 21 тысяч семей.

В кабмине уточнили, что инициатива позволит вовремя возместить гражданам понесенные расходы за аренду жилья. Кроме того, там напомнили, что в период с ноября 2024 года по декабрь 2025 года ранее было выделено около 5 млрд рублей для оказания помощи более чем 25 тысячам семей.

22 августа президент РФ Владимир Путин пообещал, что российские власти восстановят Курскую область и другие приграничные регионы и обеспечат условия для их дальнейшего развития.

Ранее стало известно, что в Курской области добровольцы, отражавшие вторжение ВСУ, получат земельные участки.
 
