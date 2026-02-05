Размер шрифта
В Британии испугались предупреждения России об ударе по западным войскам

Express назвала пугающим предупреждение МИД РФ о вводе западных войск на Украину
Jean-Francois Badias/AP

На Западе испугались предупреждения министерства иностранных дел России о последствиях отправки войск «коалиции желающих» на Украину. Об этом пишет британская газета Daily Express.

«Россия выступила с пугающей угрозой нанести удар, если войска будут размещены на Украине в рамках мирного соглашения», — говорится в статье.

4 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что размещение войск «коалиции желающих» на Украине категорически неприемлемо, они будут рассматриваться российской стороной в качестве «законной военной цели».

3 февраля газета Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты, Украина и европейские страны согласовали многоуровневый план поддержки любого мирного соглашения, которое в будущем могут заключить Москва и Киев. Вашингтон и государства Европы договорились дать «скоординированный военный ответ», если российская сторона будет «постоянно нарушать» договор.

Ранее Зеленский назвал ключевые гарантии безопасности для Украины.
 
