Медведев объяснил, чем СВО на Украине отличается от операции США в Венесуэле

Медведев: РФ в ходе СВО защищает собственных граждан на исторической территории
Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине защищает собственных граждан на исторической территории. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке на сайте РИА Новости.

Политик решил напомнить о цели СВО на Украине после проведенной США военной операции в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент страны Николас Мадуро. Он отметил, что Вашингтон оправдывают свои действия с намеком на решение РФ о проведении спецоперации. Медведев подчеркнул, что так это «не работает».

«В ходе СВО наша страна защищает собственных граждан, своих соотечественников на своей исторической территории от репрессий соседнего государства, легитимность властей которого весьма сомнительна», — написал он.

Медведев напомнил, что жители новых регионов России, в том числе Донецкой и Луганской народных республик, выбрали вхождение своих территорий в состав РФ в ходе законно проведенного референдума. В то же время США нарушили международное право, похитив Мадуро, указал зампред Совбеза. По его словам, Вашингтон по факту «решил заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение».

3 января Вооруженные силы США нанесли удары по Венесуэле. В ходе этой военной операции был захвачен президент страны Николас Мадуро вместе с женой. 5 января 2026 года политика начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.

Ранее Трамп заявил об использовании США нового секретного оружия в ходе операции в Венесуэле.
 
