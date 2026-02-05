Размер шрифта
В Новосибирске женщина выпала с 13-го этажа и выжила

В Новосибирске спасли выпавшую из окна 13-го этаже женщину

Специалисты Новосибирска спасли женщину, которая рухнула с высоты. Об этом сообщает «Спасатели Миасс».

Инцидент произошел на Игарской улице. По данным Telegram-канала, пострадавшая выпала из окна 13-го этажа и приземлилась на козырек подъезда. Несмотря на высоту, она выжила.

«Спасатели провели медицинскую эвакуацию и передали ее бригаде врачей скорой помощи», – сообщается в публикации.

При каких обстоятельствах она выпала из окна и какие травмы получила, не уточняется.

До этого в Ульяновске 14-летняя девочка выпала из окна десятого этажа. После этого ее госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии.

Специалисты стабилизировали ее состояние, после чего спецборт доставил школьницу в Москву, где ее подключили к ИВЛ. В столице она продолжила лечение.

После произошедшего управление образования по региону организовало проверку.

Ранее пенсионерка выпала из окна седьмого этажа и повисла на внешнем блоке кондиционера.
 
