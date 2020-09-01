Лукашенко признался, что напрягается только по одному поводу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его беспокоит не власть, а он «напрягается только по одному поводу». Его цитирует «БелТА».

Больше всего главу государства беспокоит то, что будет, если альтернативные силы придут к власти. Он считает, что они «порежут на куски» то, что создавалось четверть века.

«Я напрягаюсь только по одному поводу: хочу защитить то, что мы создавали четверть века своими руками. Мы из руин и пепла подняли эту страну», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что не держится за власть «посиневшими пальцами».

«Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей <…> Это будет резня. И то, что произошло на Украине, будет цветочками», — резюмировал глава государства.

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