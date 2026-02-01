Зеленский рассказал, когда украинская делегация отправится в ОАЭ

Зеленский: переговорная команда уже в понедельник отправится в ОАЭ

Украинская делегация отправится в Абу-Даби на переговоры с Россией и США в понедельник, 2 февраля. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, договоренности о трехсторонней встрече существуют, она состоится в среду или в четверг.

До этого сообщалось, что новый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби назначен на середину следующей недели.

Также американская газета The New York Times написала, что новый раунд трехсторонних переговоров (РФ, США и Украина) по прекращению украинского конфликта был отложен на несколько дней «после неожиданной встречи» в эти выходные между российскими и американскими переговорщиками во Флориде. Речь о визите в Майами спецпредставителя президента РФ, главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Принимавший в ней участие спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф назвал встречу продуктивной.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта.

Ранее политолог заявил о тупиковом положении Украины в преддверии переговоров в Абу-Даби.