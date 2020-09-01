Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская встретилась с вице-президентом парламентской ассамблеи НАТО Карлом Ламерсом. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы Тихановской.

«Политическая встреча с профессором Карлом Ламерсом, членом немецкого Бундестага с 1994 года и вице-президентом парламентской ассамблеи НАТО», — говорится в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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