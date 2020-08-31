Израиль заключил соглашение с ХАМАС о деэскалации

Израильские спецслужбы подтвердили факт соглашения между Тель-Авивом и палестинской группировкой ХАМАС о прекращении эскалации напряженности, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

В рамках сделки, палестинские радикалы прекратят запускать воздушные шары со взрывчаткой в сторону Израиля, а Тель-Авив откроет вновь откроет КПП «Керем-Шалом» и «Эрез» на границе с сектором Газа, а также закрытые ранее морские участки для ловли рыбы.

Отмечается, что соглашение было достигнуто при посредничестве Катара. Оно стало обусловлено нехваткой гуманитарной помощи в Палестине и новой вспышкой коронавируса в регионе.

В последний месяц напряженность между властями сектора Газа, который фактически управляется исламским движением ХАМАС, и Израилем существенно возросла. В ответ на запуск воздушных шаров с бомбами израильская армия начала наносить танковые удары по объектам группировки в регионе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Армия Израиля перехватила две ракеты, запущенные из сектора Газа

— Израиль два раза за ночь атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа

— Израильские танки атаковали объекты ХАМАС после запуска шаров со взрывчаткой