В МИД Белоруссии предупредили Запад об обратном эффекте санкций
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Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что санкции Литвы, Латвии и Эстонии против Минска могут дать обратный эффект, передает РИА «Новости».
По его словам, история республики «красноречиво подтверждает, что попытки санкционного воздействия на Белоруссию приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту».
Он также назвал санкции Литвы, Латвии и Эстонии поспешными и не способствующими поддержанию суверенитета и независимости республики.
Ранее Литва, Латвия и Эстония приняли решение о запрете на въезд в страну 30 гражданам Белоруссии.
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