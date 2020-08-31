В МИД Белоруссии предупредили Запад об обратном эффекте санкций

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что санкции Литвы, Латвии и Эстонии против Минска могут дать обратный эффект, передает РИА «Новости».

По его словам, история республики «красноречиво подтверждает, что попытки санкционного воздействия на Белоруссию приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту».

Он также назвал санкции Литвы, Латвии и Эстонии поспешными и не способствующими поддержанию суверенитета и независимости республики.

Ранее Литва, Латвия и Эстония приняли решение о запрете на въезд в страну 30 гражданам Белоруссии.

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