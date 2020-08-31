Президент Черногории не признал поражение своей партии на выборах

Президент Черногории и лидер правящей Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джуканович пока не стал признавать поражение на прошедших парламентских выборах, а также заявил, что нужно дождаться официальных результатов, пишет ТАСС.

По его словам, результаты выборов демонстрирует, что его партия набирает 40 мест в парламенте.

«Вопрос в том, кому отойдет решающий 41-й мандат», — заявил Джуканович.

Он отметил, что ДПС признает победителя выборов после того, как станут известны окончательные результаты.

По предварительным данным экзитполов, которые приводит РИА «Новости», правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов набирает 34,7%, оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» — 33,1%, движение «Демократы» — 12,4%, партия URA – 5,3%,

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Премьер Черногории пригрозил выслать из страны сербское духовенство после выборов

— В МИД РФ отметили нагнетание русофобии перед выборами в Черногории