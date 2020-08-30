Байден обвинил Трампа в попытке скрыть помощь от Путина

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден считает, что решение главы национальной разведки прекратить брифинги для членов комитетов по разведке Конгресса преследует цель скрыть якобы существующее «вмешательство» России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Байдена.

В нем говорится, что американский президент Дональд Трамп рассчитывает на то, что Москва якобы в очередной раз поддержит его кандидатуру на предстоящих президентских выборах «и скроет ужасающие провалы, которые ввергли нас в многочисленные кризисы».

По мнению Байдена, Трамп не хочет, чтобы американский народ знал о тех шагах, которые якобы предпринимают российские власти, чтобы помочь ему переизбраться. Для этого и отменили брифинги разведки.

Ранее директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что прекращает проводить брифинги по вопросам безопасности выборов для членов комитетов по разведке палат американского Конгресса, так как после них неоднократно происходила утечка информации. Трамп данное решение поддержал.

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