Президент Сербии заявил, что боится встречи по Косову в Белом доме

Президент Сербии Александар Вучич признался, что боится встречи по вопросу непризнанного Косова в Белом доме, где, как предполагается, от сербского лидера потребуют признать независимость автономного края. Об этом сообщил телеканал TV Pink.

По его словам, премьер-министр непризнанного Косова] Авдулах Хоти и албанские официальные лица утверждают, что едут в Вашингтон за признанием Косова.

«Я не волнуюсь перед встречей, я испытываю страх, несмотря на весь мой опыт, у меня есть страх, тем не менее я буду решительно бороться», — сказал Вучич.

Он также предположил, что вряд ли в американской столице состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Переговоры Белграда и Приштины в Вашингтоне состоятся 4 сентября.

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