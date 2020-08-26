В Сенате США опасаются, что Байден в случае победы развяжет новые войны

Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что в случае победы на грядущих выборах кандидат от Демократической партии Джозеф Байден развяжет на планете новые войны с участием США, сообщает ТАСС.

«Джозеф Байден проголосовал за начало войны в Ираке, которую президент Трамп давно уже называет «худшей геополитической ошибкой нашего поколения». Я боюсь, что Байден вновь выберет войну. Он поддержал войны в Сербии, Сирии, Ливии. Джозеф Байден продолжит проливать нашу кровь и тратить наши деньги», — сказал Пол на общенациональном предвыборном съезде республиканцев.

По словам сенатора, действующий президент страны Дональд Трамп стал первым за целое поколение американским лидером, который стремится завершать войны, а не развязывать новые.

Пол призвал всех жителей страны голосовать за президента-республиканца в случае, если они ненавидят войну так же, как ненавидит политик.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что США намерены прекратить политику бесконечных войн и стремиться к сотрудничеству со всеми странами мира.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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