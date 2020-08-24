Члена Координационного совета Белоруссии допрашивали четыре часа

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Член Координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова покинула Следственный комитет Белоруссии спустя четыре часа допроса, сообщает РИА «Новости».

Власова была вызвана в белорусский СК в качестве свидетеля по делу о призывах к свержению власти, указано в сообщении. Она провела на допросе почти четыре часа, при этом ее статус по делу сохранился.

Член совета отметила, что подписала соглашение о неразглашении. При этом, по словам Власовой, допрос проходил профессионально и корректно.

Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». В ведомстве заявили, что деятельность КС направлена также на захват власти.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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