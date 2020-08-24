Республиканцы официально выдвинули Трампа на новый срок

Республиканская партия США официально выдвинула действующего американского лидера Дональда Трампа на второй президентский срок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию съезда партии.

Отмечается, что глава государства получил необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов съезда в ходе голосования-переклички делегаций, в настоящее время голосование продолжается.

Ранее сообщалось, что республиканцы официально выдвинули Майка Пенса в вице-президенты США на второй срок.

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