Эксперт оценил военную экипировку Николая Лукашенко

На Николае Лукашенко, который накануне сопровождал своего отца во время полета на вертолете в центр Минска, был надет облегченный бронежилет, а сам он был вооружен автоматом АК-74, таким же, как у президента Белоруссии. Об этом «Газете.Ru» рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Тот же самый автомат – АК-74. Бронежилет невеликого класса защиты, то есть автоматную пулю такой бронежилет не держит. Он легче. Обычно такой бронежилет носят под одеждой телохранители, он держит пистолетную пулю калибра до 9 мм, но автоматный боеприпас он не держит», — сказал эксперт.

По словам Виктора Мураховского, появление на публике несовершеннолетнего подростка с боевым оружием в руках в России было бы нарушением закона. Такое возможно лишь в исключительных случаях.

«Я не знаю законодательства Белоруссии в этой области, но в России это незаконно. В России несовершеннолетний имеет право брать оружие в руки только если он проходит курс начальной военной подготовки в учебном заведении, и то под наблюдением инструктора и непосредственно во время выполнения упражнения», — подчеркнул он.

Ранее в понедельник представитель Светланы Тихановской и член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова потребовала реакции правоохранительных органов на факт передачи оружия несовершеннолетнему.