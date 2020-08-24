В Минске задержаны члены президиума Координационного совета оппозиции

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске членов президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич рассказала, что они задержаны в рамках начатого в отношении них административного процесса. О каком правонарушении идет речь, она не уточнила.

Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». В ведомстве заявили, что деятельность КС направлена также на захват власти.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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