Байден готов пойти на второй срок в случае победы на выборах в США
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Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден в случае победы на выборах готов пойти на второй срок. Об этом сообщает ABC.
«Я думаю, это обоснованный вопрос, который допустимо задать любому человеку старше 70 лет, здоровы ли они и готовы ли, ... но я могу лишь сказать американцам: вы увидите», — сказал политик.
Он подтвердил, что готов находиться на посту главы государства в течение 8 лет.
Телеканал уточняет, что в случае победы на выборах на момент инаугурации Байдену будет 78 лет.
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