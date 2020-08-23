Лавров: Тихановская может быть заинтересована в дестабилизации Белоруссии

Россия не исключает, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и ее сторонники заинтересованы в дестабилизации Белоруссии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

«Она стала делать политические заявления, причем жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции. И характерно, что она все чаще делает свои заявления не на русском, не на белорусском, а на английском языке», — сказал Лавров.

Лавров сделал предположение, что Тихановская пытается «не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию».

14 августа Тихановская объявила о создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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