Лавров рассказал о стремлении США не быть связанными обязательствами с другими странами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о стремлении властей США не быть связанными с другими странами никакими многосторонними обязательствами. Об этом сообщает «Россия 1».

Он отметил, что Вашингтон последними действиями подтверждает это мнение, в том числе введение экстерриториальных санкций.

Глава МИД добавил, что США решили ввести санкции в отношении Китая, поскольку считают, что страна представляет угрозу, так как Китай много продает США и мало покупает.

Кроме того, министр сказал, что в отношении Ирана американские власти решили ввести санкции, поскольку считает, что страна «плохо себя ведет, хотя и выполняет все договоренности» ядерной программы.

Лавров заключил, что такая же ситуация наблюдается в отношении и Венесуэлы. По его словам, ограничительные меры в отношении президента Николаса Мадуро были введены из-за решения Вашингтона, что он «заслуживает наказания».

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