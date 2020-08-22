Лукашенко почувствовал небывалое воодушевление после митинга в Гродно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил митинг в Гродно. Об этом сообщает ТАСС.
Мероприятие в поддержку белорусского лидера состоялось в субботу, 22 августа.
Глава государства отметил, что был вдохновлен поддержкой местных жителей, чего «никогда не забудет». Кроме того, он выразил благодарность местным жителям, которые приняли участие в мероприятии.
«Я уезжаю отсюда как никогда воодушевленным и вдохновленным», — добавил Лукашенко.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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