Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет «катастрофичной» ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет «катастрофичной» ситуации, несмотря на политизированную обстановку. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Об этом он сказал во время визита в агрокомбинат «Дзержинский» в Минской области.

По его словам, в одном из цехов к нему подошла работница и пожелала «выстоять в этой ситуации».

Лукашенко отметил, что в республике обстановка не такая трудная, что надо «выстаивать».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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