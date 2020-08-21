Цепкало заявил, что войска НАТО в Белоруссии не должны нести угрозы другим странам

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Цепкало заявил, что войска НАТО не должны находиться на территории республики и тем самым нести угрозу России или какому-либо другому государству. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Белоруссия, как небольшая страна, должна вести политику нейтралитета.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. К забастовке присоединились и рабочие Минского автозавода.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цепкало: Тихановская должна стать переходным президентом Белоруссии

— Цепкало не понимает задач Координационного совета Белоруссии

— Цепкало заявил, что встречался с главой МИД Польши