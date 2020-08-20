КС оппозиции Белоруссии скрыл с сайта фамилии своих участников

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии в четверг, 20 августа, скрыл со своего сайта перечень, в котором были указаны его участники. Об этом сообщает сайт КС.

Как отмечается, это было сделано, чтобы избежать давления на них.

«С целью недопущения давления на членов совета состав Координационного совета временно не публикуется», — сказано в сообщении.

Ранее список КС был доступен в открытом доступе. На сайте можно было также узнать сферу деятельности его членов.

Ранее генпрокуратура Белоруссии из-за создания КС открыла дело по статье, которая предусматривает до пяти лет колонии. В ведомстве заявили, что КС занимается деятельностью, которая направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.

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