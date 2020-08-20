В Кремле рассказали о силах, влияющих на ситуацию в Белоруссии
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие силы влияют на ситуацию в Белоруссии, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Он отметил, что возможно косвенное и даже прямое вмешательство в происходящее в республике.
«Мы обеспокоены в этой связи. Проблемы Белоруссии должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в рамках правового поля», — сказал представитель Кремля.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.
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