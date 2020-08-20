Белорусская оппозиция заявила, что готова к контактам с Россией

Координационный совет оппозиции Белоруссии готов к контактам с Россией. Об этом заявил член его президиума Павел Латушко, передает РИА «Новости».

По его словам, оппозиция готова изложить свою позицию.

В четверг, 20 августа, в КС впервые заявили, что Россия остается стратегическим партнером Белоруссии. Однако ранее оппозиция выступала против Союзного государства.

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