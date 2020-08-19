В Китае ответили на обвинения Трампа в распространении коронавируса
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь ответил на обвинения президента США Дональда Трампа в распространении китайской стороной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Лицзяня, его страна неоднократно и своевременно публиковала и информацию о принимаемых мерах, и результаты работы по борьбе с вирусом. Он отметил, что эти данные свидетельствуют о том, что КНР добросовестно выполняла установленные международными медико-санитарными требованиями обязательства и обязанности.
«Огромные жертвы Китая и его значительный вклад в глобальную борьбу с эпидемией очевидны для всех», — напомнил министр.
Ранее американский лидер заявил о заморозке переговоров с Пекином из-за пандемии. Однако, как отметил позже глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, Трамп не отказывался от заключенной торговой сделки с Китаем, но новых переговоров по торговле с поднебесной не будет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Борьба с Китаем: Трамп допустил запрет AliExpress в США
— Россия обсудит с США вопрос привлечения КНР к переговорам по стратстабильности