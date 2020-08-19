Лукашенко обвинил Запад в финансировании протестов и беспорядков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад продолжает заниматься финансированием акций протеста и беспорядков в республике, передает «БеЛта».

По его словам, западные страны «уже напрямую» и «в открытую» заявляют о сборе средств и направлении их в Белоруссию.

«Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся», — сказал Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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