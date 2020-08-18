Глава Калмыкии выздоровел после COVID-19 и приступил к работе
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Глава Калмыкии Бату Хасиков избавился от коронавирусной инфекции и уже приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника пресс-службы администрации главы региона.
По его словам, политик чувствует себя хорошо. Хасиков уже провел рабочую встречу с министром экономики Калмыкии по поддержке малого и среднего бизнеса.
Источник отметил, что на остальное время у него запланирован обычный плотный график.
В начале августа стало известно, что глава Республики Калмыкия Бату Хасиков заразился коронавирусом. Его состояние позволило ему перейти на удаленную работу.
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