Глава Калмыкии выздоровел после COVID-19 и приступил к работе

Глава Калмыкии Бату Хасиков избавился от коронавирусной инфекции и уже приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника пресс-службы администрации главы региона.

По его словам, политик чувствует себя хорошо. Хасиков уже провел рабочую встречу с министром экономики Калмыкии по поддержке малого и среднего бизнеса.

Источник отметил, что на остальное время у него запланирован обычный плотный график.

В начале августа стало известно, что глава Республики Калмыкия Бату Хасиков заразился коронавирусом. Его состояние позволило ему перейти на удаленную работу.

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