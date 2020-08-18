Мишустин встретился с врио губернатора Хабаровского края Дегтяревым

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Председатель правительства Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в ходе беседы обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, энергетики, социальной защиты населения и реализации инфраструктурных проектов.

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