Мишустин встретился с врио губернатора Хабаровского края Дегтяревым
Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Председатель правительства Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что в ходе беседы обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, энергетики, социальной защиты населения и реализации инфраструктурных проектов.
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