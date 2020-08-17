СNN: США заподозрили Иран в убийстве военных в Афганистане

К убийствам талибами (организация запрещена в России) американских военных в Афганистане могут быть причастны иранские спецслужбы, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к разведсообществу.

«Название иностранного правительства, которое заплатило [талибам за убийство американских военнослужащих], остается засекреченным, но два источника, знакомых с разведданными, подтвердили CNN, что речь идет о Иране», — говорится в публикации.

11 декабря 2019 года талибы атаковали авиабазу Баграм в Афганистане, из-за чего погибли четверо американских военных. Также США подозревают иностранное государство, как минимум, еще в пяти нападениях.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию.

При этом движение «Талибан» также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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