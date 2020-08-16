В офисе Зеленского обвинили Лукашенко в провокационном поведении

В офисе президента Украины указали на «провокационным поведение» президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с его заявлением во время митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в республике. Об этом сообщает сайт офиса украинского лидера.

Там отметили, что отношения между государствами должны отличаться «прежде всего корректностью и взвешенностью публичных формулировок».

«Однако сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины «приказывает» провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение», — говорится в заявлении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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