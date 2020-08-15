Зеленский отреагировал на передачу России 32 задержанных под Минском

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение белорусских властей передать России 32 задержанных гражданина.

«На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях. Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи», — написал украинский лидер в Telegram-канале.

Он добавил, что последствия такого решения будут трагическими.

По словам Зеленского, офис украинского генпрокурора обращался в генеральную прокуратуру Белоруссии о выдаче задержанных граждан в Украину, однако белорусская сторона оставила обращение без ответа.

14 августа Белоруссия передала РФ 32 задержанных и объявленных бойцами ЧВК «Вагнер» российских граждан. Еще один россиянин пожелал остаться в Белоруссии, поскольку имеет гражданство в республике.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь, в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

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