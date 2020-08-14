Главы МИД ЕС выступили за введение санкций в отношении Белоруссии

Евросоюз намерен составить список граждан Белоруссии, причастных к фальсификациям при проведении выборов и использованию силы против мирных жителей на протестах в республике, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича.

«Мы не можем проходить мимо фактов фальсификации выборов и (применения) силы <...> ЕС будет работать над списком лиц», — сказал Чапутович.

Он добавил, что у глав МИД Евросоюза уже есть согласие в отношении конкретных санкций против белорусских властей, они точно не смогут въехать на территорию ЕС.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционные кандидаты заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже выпущена на свободу.

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