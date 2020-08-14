Литва призвала созвать Совет по правам человека ООН из-за ситуации в Белоруссии

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал к созыву Совета ООН по правам человека из-за действий белорусских силовиков во время акций протеста в Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

«На сегодняшней конференции министров иностранных дел я призвал к проведению специальной сессии Совета по правам человека ООН по Белоруссии, индивидуальным санкциям за применение чрезмерной силы и фальсификацию выборов, а также к созданию фонда ЕС для поддержки жертв репрессий в Белоруссии», — сказал Линкявичюс.

Он добавил, что Литва намерена инициировать создание европейского фонда «в поддержку жертв репрессий в Белоруссии».

Совещание глав МИД Евросоюза по ситуации в Белоруссии проходит в эти минуты в формате видеоконференции.

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