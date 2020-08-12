Зюганов назвал ситуацию в Белоруссии попыткой госпереворота
КПРФ осуждает попытку государственного переворота в Белоруссии, написал лидер партии Геннадий Зюганов в Twitter.
«КПРФ решительно осуждает попытку государственного переворота в Белоруссии», — заявил Зюганов.
Политик также обвинил в происходящем «прозападную силу», которая манипулирует националистическими элементами и своими последователями в Белоруссии.
После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.
В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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