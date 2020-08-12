Глава МВД Белоруссии взял под личный контроль журналистов, пишущих о протестах

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял под личный контроль ситуацию с журналистами, работающих на протестах, пишет пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова в Telegram.

«Вопросы работы представителей белорусских СМИ, а также журналистов иностранных медиа, аккредитованных при Министерстве иностранных дел, на несанкционированных массовых мероприятиях взяты на личный контроль Министра внутренних дел», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Караев дал установку: «журналистов не трогать!», за исключением случаев, когда они становятся между нарушителями и правоохранителям.

Глава МВД еще раз призвал журналистов не рисковать собой на незаконных протестах, где идут столкновения.

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