МИД Литвы: Белоруссия должна провести новые президентские выборы

Белоруссия должна провести новые президентские выборы, потому что прошедшее голосование не было демократическим, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Конечно (Белоруссия должна провести новые выборы), поскольку эти выборы не являются свободными, демократическими», — ответил Линкявичюс на соответствующий вопрос.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. После закрытия избирательных участков в ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, во время которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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