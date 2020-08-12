Сенатор попросил Белый дом отозвать кандидатуру на пост посла США в Белоруссии

Сенатор США Крис Мёрфи обратился к Белому дому с просьбой отозвать кандидатуру на должность посла в Белоруссии. Об этом сообщает издание Hill.

По его мнению, сейчас не лучшее время для улучшения дипломатических отношений с республикой, несмотря на то, что он приветствует хорошие отношения между странами.

«Отправить посла в Минск сейчас — впервые более чем за 10 лет — будет означать, что США оправдывают эти действия, и я готов отклонить кандидатуру в комитете по иностранным делам, если ее не отзовет президент», — заявил Мёрфи.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, во время которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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