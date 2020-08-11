Литва заявила о готовности укрыть у себя белорусских оппозиционеров

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене заявила, что республика готова предоставить убежище белорусским оппозиционерам, если они об этом попросят. Ее слова передает ТАСС, ссылаясь на сообщение МВД.

«Не впервые представители белорусской оппозиции ищут убежища в нашей стране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Литва готова предоставлять оппозиционерам убежище до тех пор, пока в Белоруссии не станет безопасно.

Ранее Литва выдала кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской национальную визу на год.

Как сообщалось, в сети появилось видео, на котором Тихановская с листка читает обращение к белорусам, призывая не выходить на акции протеста.

Накануне вечером Тихановская посещала белорусский ЦИК. Она подала жалобу на результаты выборов в связи с выявленными нарушениями законодательства при подсчете голосов и потребовала повторного подсчета. После этого с ней не могли установить связь несколько часов. Позже стало известно, что она прибыла в Литву.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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