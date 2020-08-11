Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что препарат, несмотря на быстрые сроки разработки, прошел все необходимые проверки и показал свою эффективность.

Он также поблагодарил всех, кто трудился над созданием вакцины, и назвал появление препарата важным шагом для России и всего мира.

Путин рассказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку. После уколов у нее наблюдалось повышение температуры до 38, которое вскоре прошло. Сейчас она чувствует себя хорошо и титры антител у нее высокие.

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцину начнут производить на двух площадках: в Центре имени Гамалеи и в компании «Биннофарм».

Ранее Мурашко рассказал, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.