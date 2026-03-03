Размер шрифта
Россиянин монтировкой забил двух собутыльников

В Архангельске мужчина заподозрил собутыльников в краже и забил их монтировкой
В Архангельске задержали 40-летнего местного жителя, который напал на двух приятелей, заподозрив их в попытке кражи, мужчина сам вызвал полицию и попытался обмануть правоохранителей. Об этом сообщает СУ СК по Архангельской области.

Инцидент произошел 2 марта в квартире на улице Жосу. Подозреваемый распивал спиртное с 35-летним знакомым и его 44-летним приятелем. Ему показалось, что гости хотят его ограбить. Тогда он взял монтировку и нанес удары обоим по голове. Спасти мужчин не удалось.

Чтобы скрыть преступление, хозяин квартиры сам вызвал полицию и сообщил, что обнаружил избитых. Однако следователи и оперативники быстро установили его причастность. На допросе подозреваемый признал вину. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте.

До этого трое мужчин избили, ограбили и похитили прохожего в Ижевске. Злоумышленники заставили мужчину выйти из магазина, избили его на улице, отобрали телефон и банковские карты. После этого они отвезли пострадавшего в сауну, где расплатились его картой, а затем на такси увезли в соседний город Глазов, где бросили, пригрозив расправой в случае обращения в полицию.

Ранее четверо человек в медицинских масках обстреляли мужчину в гараже в российском регионе.

 
