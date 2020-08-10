У посольства Белоруссии в Москве началась акция протеста

Несколько десятков человек проводят акцию протеста против фальсификаций на президентских выборах у посольства Белоруссии в Москве, сообщает «Интерфакс».

Несмотря на дождь, протестующие не собираются расходиться. В руках они держат цветы, флаги и плакаты с политическими лозунгами. На большинстве протестующих надеты маски, отмечает агентство.

К настоящему времени на место прибыли наряды полиции и Росгвардии, офицеры призывают демонстрантов прекратить стихийный протест и не мешать проходу граждан. О задержаниях к настоящему времени не сообщалось.

Проезжающие автомобилисты по улице Маросейка сигналят в знак поддержки протестующих, собравшиеся отвечают аплодисментами.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

10 августа акции протеста в Белоруссии возобновились.

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