Захарова: задержание россиян под Минском оказалось провокацией третьей страны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержание россиян в Белоруссии оказалось провокацией со стороны третьего государства. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, история с 33 задержанными гражданами России в Белоруссии «сотрясла информационное пространство».

«Это все подавалось чуть ли не спецоперацией российской стороны по забросу своих неких специально обученных людей для дестабилизации в соседней с нами стране. А что оказалось на поверку? Оказалось провокацией третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов», — сказала Захарова.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Киев заявил, что задержанные причастны к террористической деятельности на территории Украины и попросили выдать их для привлечения к ответственности.

Лукашенко пообещал выдать россиян, если Украина докажет их виновность.

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